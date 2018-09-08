Аллегрова и Крутой рассказали о своем тайном романе

Один из дней фестиваля "Новая Волна" был посвящен Ирине Аллегровой. Коллеги рассказывали о дружбе с певицей и исполняли ее песни. Вышел на сцену и Игорь Крутой.



Перед совместным номером Аллегровой и Крутого ведущий вечера Тигран Кеосаян решил затронуть тему, которая многие годы не дает покоя поклонникам артистов – был ли между ними роман.

"Вся страна, весь зал хочет узнать, было у вас или нет?" – спросил актер.

Крутой ответил на вопрос очень расплывчато. "Ну ты нашел прям укромный уголок. Помнится, летела в самолете моя будущая теща с моей мамой. Не выдерживает и спрашивает у нее, мол, было у Игоря что-то с Ирой или нет? Ну, а об остальном расскажет Ирочка", – с улыбкой смотря на Аллегрову произнес композитор.

Певица же многозначительно окинув взглядом своего друга в очередной раз ушла от ответа. Ирина отшутилась, так и не раскрыв тайну взаимоотношений с композитором, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, слухи о романе между звездами появились во время тесного сотрудничества Крутого и Аллегровой. Поговаривали, что композиция "Неоконченный роман" описывает отношения артистов. Народ в какой-то момент даже "поженил" их.

