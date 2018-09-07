Обколотую Цывину увезли в неизвестном направлении прямо с юбилея

Вдова актера Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина отметила 55-летие на ипподроме. На празднике присутствовала съемочная группа передачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

За день до торжественной даты Ирина посетила могилу Евгения Александровича на Новодевичьем кладбище. У надгробия артистка призналась, что очень скучает по супругу, она заметила, что сильнее, чем Евстигнеев, ее никто не любил.

Также артистка посетила салон красоты. Чтобы порадовать дорогих гостей, звезда решилась на болезненную процедуру – инъекции ботокса.

Утром 1 июля юбилярша была не в духе. Артистка заметила, что очень скучает по тому времени, когда просыпалась не одна. "Вот, казалось бы, у меня юбилей, но я чувствую себя очень одиноко. Мне даже не хочется его праздновать. Оглядываясь назад, я понимаю, что уход из жизни Евгения Александровича – это серьезный переломный момент в моей жизни. Я не знала, как мне жить, и тут бы мне побольше знаний, опыта, мудрости. И, наверное, я бы не совершила того, что я совершила", – заявила звезда.

Первым артистку поздравил экс-возлюбленный – Денис Сердюков. Молодой мужчина преподнес Цывиной букет цветов и трехцветного котенка с праздничным бантом на шее.

Цывина собирала гостей в ресторане московского ипподрома. Приглашенные в элегантных костюмах и шляпках ели, выпивали и желали звезде личного счастья. Попутно Елена поставила 100 рублей на лошадь по кличке Ласточка и не прогадала – выиграла 750.

После праздника Цывиной сделал сюрприз еще один брутальный красавец. Мужчина в кожаной куртке и темных очках, имя которого артистка называть отказалась, вручил ей букет роз и увез на своем байке в неизвестном направлении.

После, уже в студии "Прямого эфира", Ирина вновь принимала подарки. Знаменитость получила поздравления от ведущего Андрея Малахова, актрисы Ксении Хаировой, артистки Ольги Спиркиной, продюсера Елены Борисовой, студентов и многих других.