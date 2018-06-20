Попавшая в пьяный скандал Цывина рассказала о законе бумеранга

Ирина Цывина недавно попала в неприятную историю. Артистку заподозрили в злоупотреблении алкоголем после того, как в передаче Андрея Малахова появились кадры, на которых она предстала в непрезентабельном виде. Впрочем, потом оказалось, что это была постановка. А теперь артистка рассказала о законе бумеранга.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Цывина опубликовала фотографию с изображением иконы, расшитой бисером. Артистка отметила, что 18 июня – "удивительный" день. Далее актриса поведала об особой магии числа 18 в ее жизни.

"Число "18" я воспринимаю, как судьбоносное. 🏆🏆🏆 Могила Е.А. Евстигнеева на Новодевичьем под номером 18♥♥♥ Номер квартиры, где я живу– 18🎯🎯🎯 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Цывина. А еще 18 июня родился ее духовник Петр Коломейцев. Собственно, им и освящена сфотографированная актрисой икона.

"Петр Коломейцев открыл для меня закон, который стал путеводителем моей жизни. 🥇🥇🥇 "Делай Добро и не забывай о Бумеранге". 🏋♀🏋♀🏋♀ Все, что мы отдаем, по закону Бумеранга мы получаем назад, но в удвоенном размере🕊🕊🕊 Сегодня я отдаю всю свою Любовь своему духовному учителю взамен на ту Любовь, которую я получила от него. А как считаете Вы, закон Бумеранга существует????" – обратилась к подписчикам Ирина.

Публикация от Ирина Цывина (@irina_tsyvina) 18 Июн 2018 в 10:40 PDT

Пользователи Сети отреагировали на вопрос артистки. "Красивая икона. А закон Бумеранга существует. Делай добро и оно возвращается вдвойне. Эта истина. 😍", "Извините Ирина. Но ненавижу когда пишут про бумеранг – это слово употребляют обычно в плохом смысле 🤣если вы пишите про священника то лучше уж " не оскудеет рука дающего " это из библии строчки и будет правильнее", "если позволите я тоже дам свою рекомендацию♥ . Употрелять надо слово– люблю, вместо ненавижу и тогда Вселенная правильно Вас услышит. Она не слышит частичку "не" ⚘⚘⚘", – высказались поклонники.

После очередного выпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телефон Ирины Цывиной раскалился от звонков. Все были шокированы видом и поведением актрисы. Артистку заподозрили в злоупотреблении спиртным. Та поспешила объясниться, дав понять, что лишь исполняла роль.

"У меня все хорошо, но не забывайте, что я актриса и иногда приходится играть и такую роль. Не стоит относиться к постановочным кадрам серьезно. Я вас всех люблю и уверена, что я не одна. Будьте счастливы и благополучны и любимы", – пожелала фанатам Цывина. Так актриса признала, что все показанное в эфире канала "Россия 1" было постановкой. Говорят, за эту работу она получила приличный шестизначный гонорар.