Состояние звезды "Битвы экстрасенсов" резко ухудшилось

Николь Кузнецова доставлена в немецкую клинику. Звезде телешоу "Битва экстрасенсов" пришлось срочно вылететь в Германию – обострилась застарелая болезнь.

Кузнецова уже перенесла около 300 операций. У 29-летнего экстрасенса доброкачественная опухоль в дыхательных путях, которая постоянно растет даже после удаления. Каждая операция в буквальном смысле слова спасает ей жизнь.

На протяжении семи лет Николь приходилось дышать с помощью трахеотомической трубки. Летом этого года звезда "Битвы экстрасенсов" наконец смогла дышать самостоятельно. Поклонники поздравляли ее с избавлением от ненавистной трубки – но, как оказалось, поспешили.

На днях Кузнецова сообщила фолловерам печальную новость. "Пришлось прилететь одной в Германию из-за резкого ухудшения здоровья; вчера Саша прилетел ко мне, чтобы поддержать, сегодня на операции. Какая она по счету? Я уже сбилась..." – написала она.

В опубликованном видео Николь, несмотря на свое состояние, продолжает шутить. Она рассказала, что иногда ест кирпичи. Также Кузнецова призналась, что является социопатом: ей нравится проводить время с семьей и мужем, а в гости ходить совсем не любит.

Пользователи, как могут, поддерживают экстрасенса. "Николь, здоровья и терпения тебе, ты молодец, все у тебя будет хорошо", "Держись", "Все наладится обязательно", – утешают звезду поклонники.