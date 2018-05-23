Рыдающая звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о своей беде

Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова убита горем. Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.

Николь из-за врожденного заболевания дышит через специальную трахеостомическую трубку в горле. Женщина ложилась под нож хирургов более 20 раз.

В этом году Кузнецова решила обратиться со своей бедой к немецким специалистам. Врачи обещали провести сложнейшую процедуру с использованием ее собственного ребра.

"Через пару часов мне сделают операцию. Одну из самых важных в моей жизни... решающую. Если все пройдет хорошо, я проснусь через несколько часов без трубки и смогу уже дышать без нее... В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Николь в соцсетях.

Девушка пообещала подписчикам выйти на связь сразу после того, как отойдет от наркоза. Она отметила, что операция на дыхательных путях – это очень рискованный шаг, однако благодаря постоянной поддержке близких, друзей и поклонников, ей не страшно решиться на опасную процедуру.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 22 Май 2018 в 11:00 PDT

Ниже экстрасенс добавила, что не смогла получить квоту у российских властей на так необходимое ей заграничное лечение. "Из-за курса € операция получилась на 200 тысяч дороже. НО мне предстоит еще не один приезд в Штуттгарт, ведь профессор хочет мне восстановить голос, поэтому планирую по приезду все же добить МИНЗДРАВ", - написала она в конце сообщения.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 23 Май 2018 в 6:38 PDT

Звезда вышла на связь через восемь часов. На опубликованном снимке она горько плачет, лежа на больничной койке. Ниже она написала: "Я больше не верю в чудеса". Видимо, идея врачей Германии потерпела фиаско. Поклонники у Николь оказались очень чуткие, они моментально принялись успокаивать звезду в комментариях.



