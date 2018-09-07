Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной

Лера Кудрявцева родила 13 августа, но до сих пор получает подарки для дочери. Друг и коллега Андрей Разыграев вручил ей джинсовую куртку с логотипом известного телеканала, от которой та пришла в восторг и даже высунула язык.

В Сочи полным ходом идет Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Очередной день мероприятия был ознаменован концертом телеканала МУЗ-ТВ. Ведущими стали Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев. Отметим, что они не только коллеги, но и друзья.

Ведущий не смог остаться в стороне и одарил подругу в честь появления у той дочери. Об этом стало известно благодаря официальной страничке Леры Кудрявцевой в Instagram. Туда блондинка выложила несколько фотографий с приятелем. "Вот люблю я @razygraev , человек которому я могу позвонить даже ночью и он примчится помочь 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала расчувствовавшаяся Кудрявцева.

Кто-то запечатлел Леру и Андрея в тот момент, когда он вручал подруге подарок для маленькой дочери – крохотную джинсовую куртку с логотипом МУЗ-ТВ. На одном фото Кудрявцева от радости даже высунула язык.

Говорят, что Лера и Андрей попали в неловкую ситуацию. Продемонстрировав курточку, они якобы раньше времени показали новый логотип музыкального телеканала. Впрочем, фанаты лишь порадовались за Кудрявцеву и Разыграева.

"Добрые Друзья -Клад!", "Был бы отличным крестным для дочи", "Мария Игоревна будет модничать в классной курточке", "Машуне одежка фирменная", "Курточка огонь", "Лера, вы сияете!", "Лерочка, вы такие классные", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Отметим, что пока Лера работает в Сочи, за малышкой приглядывают ее муж Игорь Макаров и няня. В интервью Кудрявцева рассказала: "Игорь прекрасный отец. Честно говоря, я не ожидала. Боюсь сглазить. В первые дни Игорь боялся брать ее на руки, говорил: "Я ее сломаю", а теперь и купает, и укачивает".