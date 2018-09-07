Жасмин ужаснула болезненной худобой

Певица Жасмин напугала поклонников. Увидев на выложенной в Instagram фотографии страшно исхудавшую звезду, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.

Жасмин держит подписчиков в курсе всех изменений – как в жизни, так и в творчестве. Сейчас артистка участвует в фестивале "Новая волна" в Сочи. Звезда регулярно демонстрирует фолловерам новые образы для выхода на красную дорожку.

Однако последнее фото большинство поклонников просто напугало. 40-летняя певица предстала резко похудевшей – некоторые подписчики даже стали волноваться за здоровье артистки. "Как будто и не Жасмин, неужели так похудела? Эта худоба ей ужасно не идет", "Ой, такая худоба прибавляет возраста", – беспокоятся комментаторы.

Фанаты звезды в курсе, что она много времени уделяет диетам и упражнениям, чтобы оставаться в форме. Но теперь некоторые решили, что артистка перестаралась. Ей советуют остановиться, так как она выглядит больной и сильно "повзрослевшей".

Жасмин приняла участие в открытии конкурса "Новая волна – 2018". Кроме того, она посетила все возможные мероприятия – в частности, "белую вечеринку" и танцы под хиты в исполнении Верки Сердючки. При этом на снимках профессиональных фотографов, работающих на фестивале, певица вовсе не выглядит худой – фанаты буквально на днях восхищались ее женственностью. Видимо, артистка просто выбрала неудачный ракурс для селфи, пишет Teleprogramma.pro.

Хотя некоторым подписчикам и такая Жасмин очень нравится. Преданные фанаты в комментариях восхищаются ее красотой.