Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем

Принц Гарри и Меган Маркл появились на благотворительном мероприятии. Взгляды публики, разумеется, были привлечены именно к супруге члена британского семейства. Меган предстала в синем свободном в талии платье, и общественность немедленно сделала вывод, что она ждет ребенка.

В Лондоне состоялся торжественный концерт, посвященный столетию окончания Первой мировой войны. Подразумевается, что средства, собранные в рамках мероприятия, будут переданы благотворительным организациям, которым помогает британская королевская семья. Почетными гостями вечера стали принц Гарри и Меган Маркл.

Для выхода в свет Гарри выбрал классический черный смокинг, который дополнил тонким галстуком, а Меган предпочла синее, чуть ниже колен, летящее платье без рукавов. Изюминкой его стали волны, проходящие спереди. Впрочем, они же сыграли злую шутку с супругой принца. В Сети немедленно появились комментарии, что в этом наряде Меган как "на девятом месяце беременности".

Кроме того, поклонники вдрызг раскритиковали фасон платья. "Кошмар. Надо же так умудриться испортить великолепную фигуру", "Цвет платья отличный, но фасон плохой, на редкость неудачный", "Платье как мешок выглядит", "Платье ужасное. Единственное его достоинство – это цвет. Какое-то мешковатое, непонятной формы, оно сделало из фигуры Меган прямоугольник", – высказались русскоязычные фанаты.

Многие комментаторы пришли к выводу, что супруга принца Гарри беременна. Якобы те самые "жуткие" волны призваны скрыть округлившийся живот Меган. К тому же появились слухи, что из-за беременности пара отменила турне по Океании, которое должно было состояться в октябре. Якобы сейчас им срочно ищут замену.

Напомним, что свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.