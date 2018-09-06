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Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане

Юлия Самойлова. Кадр youtube.com
Цель не оправдывает средства. Юлия Самойлова руководствовалась благими намерениями – но в итоге получился обычный обман. 
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Певица Юлия Самойлова довела россиян до исступления своим заявлением об отъезде в Европу. Многие критиковали ее за такое решение, обвиняли даже в предательстве. Но еще большую волну негатива в свой адрес артистка получила, когда выяснилось, что таким образом она хотела привлечь внимание к серьезной проблеме. Желание похвальное – но метод безответственный, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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"Благими намерениями вымощена дорога в ад. Цель-то у нее хорошая была. Но, как ни крути, получается обман. Довела народ до исступления, негатив в свой адрес привлекла немалый в связи с мнимым отъездом в Европу. Да и по сути ажиотаж создан на пустом месте. Мне кажется, что это безответственное поведение со стороны Юлии", – заявил эксперт в интервью изданию Dni.Ru.

Манукян отметил, что россияне Самойловой верят – это ясно видно по той поддержке, которой певице оказывали соотечественники во время участия артистки в "Евровидении". "Я всегда ее поддерживал, даже когда после вылета из конкурса ее словесно не пинал только ленивый. Что и говорить, доверие к себе она подорвала прилично", – признает эксперт.

Вадим подчеркнул, что к страничке Юлии всегда было приковано повышенное внимание – чем артистка и воспользовалась. Однако внимание к проблеме можно было привлечь и без этой "театральной постановки", уверен общественный деятель.

Опубликованный Юлией Самойловой ролик со словами "Я готова эмигрировать из России" действительно произвел эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники певицы реагировали по-разному: некоторые отговаривали, другие поддерживали решение артистки. Однако немалая часть комментаторов высказывалась довольно резко – обвиняя Юлию, в том числе, и в предательстве своей страны.

"О господи ты действительно думаешь что в Европе ты будешь кому нибудь интересна ??? Там инвалидов не так сильно жалеют и дальше подземки ты не уедешь со своим вытьем". "Собралась и уехала ничего не комментируя. Ты что думала плакать за тобой будут и уговаривать?". "Инвалидность – это не индульгенция от предательства. Страна и люди сделали для нее максимум возможного. А человек оказался неблагодарным. Может попытается выступить на Евровидении за другую страну? А что? Есть шанс! Сейчас придумаем рекламу: "В свободной стране Юля запела как соловей!" (офография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Это самые мягкие записи, оставленные критиками под постом Юлии.

Позже певица выложила в Сеть еще одно видео, в котором объяснила подписчикам: фраза об эмиграции принадлежит другой женщине. Юлия просто хотела привлечь внимание к проблеме матери, ребенок которой страдает от той же болезни, что и сама артистка. "Очередной понт инвалида)) прошения денег да и все. Я сама инвалид ,и знаю как тошно тяжело, но никогда не стану позорится как она на все страну", – отреагировали обиженные подписчики.

Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение", который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница из Израиля Нетта. А Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса. Известность певица приобрела годом ранее. Тогда исполнительницу не пустили выступать на "Евровидение" в Украину – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны. 

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2018, 21:52
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