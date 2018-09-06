Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой

Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой, решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсер посоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.

Пригожин не дает оценок решению Юлии Самойловой уехать из России. Продюсер убежден, что это личное дело певицы. А вот критикующие ее пользователи интернета ведут себя странно. Политические взгляды мешают некоторым оставаться людьми. А смешивать политику с искусством нельзя, подчеркнул Пригожин.

"С точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полное право эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценим свободу слова и свободу передвижения", – отметил продюсер.

Пригожин напомнил, как в Сети началась травля его супруги, певицы Валерии, после того как она опубликовала совместное фото с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. "Вчера возносили до небес, а сегодня смешивают с грязью. Но так нельзя. Либо вы любите, либо не любите. И примешивать сюда политику нельзя", – заявил Пригожин. По его словам, "остервенелым псевдопатриотам" нужен лишь повод для того, чтобы унизить кого-то.

Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая, комментируя новость об отъезде Самойловой, заметила: для творчества не существует границ и расстояний. В то же время жизнь на чужбине для певицы едва ли будет раем и даст вдохновение, считает артистка.

Российский писатель Эдуард Лимонов по своему обыкновению в выражениях не стеснялся. Он назвал заявление Самойловой о готовности к эмиграции "голимым пиаром". Кроме того, литератор не представляет, что певица будет делать в эмиграции – разве что просить милостыню. Лимонов ссылается на свой опыт жизни в Европе, подчеркивая, что там нелегко приходится даже полностью здоровому человеку.

Не понятно,что Юлия Самойлова будет делать за в эмиграции. Милостыню просить на углу из своего кресла?Скорее всего это голимый пиар -сотрясание воздуха,для того чтоб вспомнили.Я вот жил в эмиграции, там физически здоровым не дай бог как достаётся.А на инвалидов спроса нет — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 6 сентября 2018 г.

Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение", который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница из Израиля Нетта Барзилай. А Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса. Известность певица приобрела годом ранее. Тогда исполнительнице не разрешили выступать на "Евровидении", которое проходило на Украине, – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны.

Как сообщалось ранее, Самойлова заявила о своей готовности эмигрировать в Европу. Свое видеообращение она разместила на YouTube, а в Instagram опубликовала фото, сделанное в международном аэропорту Шереметьево. Мать певицы решение девушки комментировать отказалась, передает РИА ФАН.