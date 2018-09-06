Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Четверг 6 сентября
Лента новостей
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
17:31
Володин рассказал о втором заседании межпарламентской комиссии России и Ирана
17:11
Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:41
Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона
14:55
Вдова готовится мстить за смерть Захарченко
14:50
Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном
14:22
Показывал девочке ягодицы: Джоли в ужасе от непристойностей Питта
14:16
Россия и Иран ускоряют интеграцию
14:04
Стало известно о госпитализации Руслановой
13:35
Меган Маркл спустили с лестницы по правилам
13:33
Названа дата глобального отключения интернета
13:14
Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона
13:10
Украинский депутат прозрел после отдыха в Крыму
13:04
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
12:42
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
12:13
Володин проведет первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии
12:08
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
12:02
Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой
11:53
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
11:50
Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену
11:49
Иранские депутаты почтили память погибших в Сталинградской битве
11:42
Под Москвой поймали банду грабителей (видео)
11:11
Округлившийся зад Решетовой вызвал вопросы
11:06
"Мне противно и больно": у родившей Кудрявцевой сдали нервы
11:04
Шведы срывают России строительство "Северного потока – 2"
10:48
Персональные предложения для клиентов Московского Кредитного банка в мобильном банке
10:32
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
10:14
Что купить со скидкой в сентябре
10:10
Идет ко дну: санкции всего за год задушат рубль
09:58
В Саратове появится Центр по мониторингу законопроектной деятельности
09:47
Загадочная струя из космоса угрожает Земле
09:38
"Хорошо лизнула": обнародовано тайное послание Максаковой после угроз
09:33
В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие
09:05
Коммунальная катастрофа: потоп в Петербурге попал на видео
08:58
Тайвань отменил визы для россиян
08:54
Захарову замучили несостыковки в липовых снимках по делу Скрипалей
08:50
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
08:34
Козловского срочно доставили в больницу
08:18
Медведева вывезла в Москву престарелого партнера-гея
08:14
Звезда "Терминатора" умерла после занятий йогой
07:53
Скрипалей отравили британцы
22:02
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
21:57
Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
21:53
Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене
21:52
Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
21:44
"Видны жировые складки": Серябкина вызвала бурю выпирающим животом
21:38
В Удмуртии двое маленьких детей пострадали в жуткой аварии
21:24
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
21:16
В Екатеринбурге школьница впала в кому после урока физкультуры
21:13
Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой
20:49
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
20:38
Разлад с принцем больно ударил по умирающей от горя Миддлтон
20:37
Под Псковом нашли пропавшего грибника
20:24
Футболист московского "Спартака" выбывает на полгода из-за жуткой травмы
20:12
Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"
20:08
Куда пошел учиться сын Николая Валуева
19:29
Лондон "съел" фальшивку: вопиющие нестыковки в деле Скрипалей
19:27
Известную модель упекли в тюрьму за драку с полицейским
19:06
Лазарев неожиданно сорвался на "Новой волне – 2018"
19:05
Бузова случайно рассекретила победителя собственного шоу
19:02
Мэй решила прилюдно отчитать Путина за Скрипалей
18:31
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
18:22
Российского дипломата срочно вызвали в МИД Британии из-за Скрипалей
18:22
Порошенко ловко одурачил украинцев
17:49
Убийство Захарченко назвали инсценировкой
17:39
Исхудавший Витас всухую уделал Баскова
17:38
"Тебя ликвидируют": Максаковой дали 72 часа на бегство с Украины
17:20
Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта
17:15
В Саратовской области появятся современные спорткомплексы
16:58
На Урале кот задушил младенца
16:51
Первый канал оставил Фадеева без работы
16:48
64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию
16:45
Володин рассказал о важности комфортной городской среды
16:24
В Москве загорелся Ледовый дворец
16:19
Гагарина в синем ультрамини сразила наповал
16:08
Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой
16:03
Ушла эпоха: шоу "Что? Где? Когда?" лишилось Ровшана Аскерова
15:55
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
15:43
Нежную Маликову раздавили на юге Москвы
15:30
Скрипаль сделала громкое заявление об отравителях
15:26
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
15:11
Единороссы позвали граждан на избирательные участки
15:06
Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме
15:04
Сергей Зверев узнал правду о своем настоящем отце
15:01
Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды
14:54
В России предложили сократить рабочую неделю
14:48
47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото
14:34
Под Волгоградом внедорожник сбил шестилетнего ребенка
14:30
В аварии под Москвой погиб человек
14:26
Землетрясение из Челябинской области дошло до Башкирии
14:18
"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей
14:18
В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку
14:11
"Бороться бесполезно": Первый канал пошел на крайние меры из-за Шнурова
13:51
Землетрясение на Урале попало на видео
13:25
Виктор Ан завершил спортивную карьеру
13:25
Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
13:17
Изменившаяся Алсу с треском провалилась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"
Шоу-бизнес

Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой

Иосиф Пригожин и Юлия Самойлова. Фото: Dni.Ru
Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой, решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсер посоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.
прочитано 731 раз

Пригожин не дает оценок решению Юлии Самойловой уехать из России. Продюсер убежден, что это личное дело певицы. А вот критикующие ее пользователи интернета ведут себя странно. Политические взгляды мешают некоторым оставаться людьми. А смешивать политику с искусством нельзя, подчеркнул Пригожин.

ПО ТЕМЕ

Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции

Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой

 Евровидение 2018

Сюжеты Евровидение 2018

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"С точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полное право эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценим свободу слова и свободу передвижения", – отметил продюсер.

Пригожин напомнил, как в Сети началась травля его супруги, певицы Валерии, после того как она опубликовала совместное фото с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. "Вчера возносили до небес, а сегодня смешивают с грязью. Но так нельзя. Либо вы любите, либо не любите. И примешивать сюда политику нельзя", – заявил Пригожин. По его словам, "остервенелым псевдопатриотам" нужен лишь повод для того, чтобы унизить кого-то.

Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая, комментируя новость об отъезде Самойловой, заметила: для творчества не существует границ и расстояний. В то же время жизнь на чужбине для певицы едва ли будет раем и даст вдохновение, считает артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)

Российский писатель Эдуард Лимонов по своему обыкновению в выражениях не стеснялся. Он назвал заявление Самойловой о готовности к эмиграции "голимым пиаром". Кроме того, литератор не представляет, что певица будет делать в эмиграции – разве что просить милостыню. Лимонов ссылается на свой опыт жизни в Европе, подчеркивая, что там нелегко приходится даже полностью здоровому человеку.

Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение", который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница из Израиля Нетта Барзилай. А Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса. Известность певица приобрела годом ранее. Тогда исполнительнице не разрешили выступать на "Евровидении", которое проходило на Украине, – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны.

Как сообщалось ранее, Самойлова заявила о своей готовности эмигрировать в Европу. Свое видеообращение она разместила на YouTube, а в Instagram опубликовала фото, сделанное в международном аэропорту Шереметьево. Мать певицы решение девушки комментировать отказалась, передает РИА ФАН.

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2018, 18:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

567

комментарии

Политика

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
Порошенко ловко одурачил украинцев
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным

Шоу-бизнес

Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
Миллиардер оставил с носом беременную Боню

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой

Поп-король рассказал об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Образ певицы вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену

Мужчина обнародовал снимок
Шоу-бизнес

Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой

Официальный представитель пояснил слова певицы

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

Спорт

"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru