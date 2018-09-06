Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции

Юлия Самойлова, взорвавшая медиапространство заявлением о готовности эмигрировать из России, записала видеообращение. Как выяснилось, речь об отъезде из страны идет не о ней.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Самойлова выложила ролик, где повторила ранее сказанные слова: "Я готова эмигрировать из России в Европу". Далее артистка дала понять, что эта фраза принадлежит вовсе не ей. "Это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу", – объяснила Юлия.

По словам артистки, последнее время она все больше получает таких писем. Самойлова убеждена, что "корень проблемы" не в России, а в материнской любви. "В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства. Их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь", – заключила певица. При этом она попросила не искать политической подоплеки в ее словах и обратилась за поддержкой к общественности.

"Причина моего заявления изложена ниже в этом посте", – в завершение сказала Самойлова. В подписи к видео певица рассказала о беде маленькой девочки, у которой аналогичный Юлиному диагноз. Самойлова даже приняла участие в съемках передачи о ней. На программе артистка как могла поддерживала семью крошки.

"Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку "выдохнуть" и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда", – убеждена исполнительница. Она указала данные, с помощью которых любой желающий мог бы направить необходимую сумму страдающей малышке. Судя по комментариям, фанаты облегченно выдохнули, узнав, что Юлия никуда не уезжает.