64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию

Певица Любовь Успенская похвастала снимком со своей любимой музыкальной группой. По словам поклонников, 64-летняя звезда выглядит лучше молодой коллеги по цеху.

В своем Instagram Любовь опубликовала снимок, на котором запечатлена в окружении коллектива поп-группы "А’Студио". Рядом с певицей стоят солистка Кети Топурия и клавишник Байгали Серкебаев.

"Моя любимая группа и супе музыканты спели мою крутую песню, это была сложная песня, но очень круто, люблю А -студия, горжусь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Успенская под фото.

Поклонники отметили, что 31-летняя Топурия выбрала очень неудачный наряд и выглядит вульгарно. По словам пользователей соцсети, так нарочито выставлять грудь попросту неприлично.

"Топурия скоро голой выйдет на сцену", "Где одевается солистка а-студио? То в памперсах, то в таком платье, которое вот вот спадет", "Можно было и без платья, что уж там", "Господи,что с Кети,осунулась", "У солистки через чур откровенный наряд. Я не ханжа,но это слишком..." – писали интернет–обыватели.

Меж тем фолловеры отметили, что на фоне разодетой Кэти Любовь в нежном белом платье выглядит как утонченная леди. "Элегантная Любовь Успенская!", "Любовь умница,А на кети и смотреть не хочется, лучше выйти голой", "А так Любовь вы всегда прекрасны...обожаю вас...Ваш голос и ваши наряды....", "Вы очень красивая 😍😍😍 даже через экран телефона чувствуется ваша энергия и доброта 👍✌️😘", – осыпали фолловеры комплиментами звезду.