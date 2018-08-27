Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью

Любовь Успенская решилась на шантаж собственной дочери. "Королева шансона" мечтает о внуках и готова лишить Татьяну наследства, если та не родит в ближайшее время.

Единственная дочь Любови Успенской большую часть времени проводит за океаном – в Америке либо Коста-Рике. Однако сейчас Татьяна Плаксина рядом с матерью – они вместе отдыхают на испанском курорте Марбелья.

В отношениях Любови и Татьяны одна проблема: дочь никак не желает подарить Успенской внуков. Певица, в свою очередь, жаждет стать, наконец, бабушкой. И желание это настолько сильно, что "королева шансона" решилась на прямой шантаж.

"Я ей поставила условие – если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства. И что, вы думаете, она мне ответила? – "Лишай!" Она не готова еще быть матерью и вообще, она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет", – рассказала Успенская в программе телеканала НТВ "Ты не поверишь!".

Сама Любовь Залмановна родила довольно поздно – дочь появилась на свет, когда певице было 35 лет. Певица не скрывает, что балует единственную наследницу. Татьяна Плаксина занимается творчеством: пишет картины, играет на фортепиано, много времени уделяет духовным практикам, йоге. Мать сняла для нее роскошную виллу Мэла Гибсона в диких джунглях Коста-Рики за десятки миллионов рублей. В особняке с семью спальнями, восемью ванными комнатами, огромным бассейном и другими удобствами Татьяна ищет вдохновения, пишет Teleprogramma.pro.

Успенская так хочет внуков, что даже понизила планку запросов к будущему зятю. "Меня финансы его не волнуют. Я бы хотела, чтоб был порядочный человек, который любил бы ее. Я бы ему все дала", – заявила певица.

Хотя предыдущие кавалеры дочери знаменитую мать не устраивали. Так, художник Шейн из Лондона, с которым встречалась Татьяна несколько лет назад, оказался "не того круга". А следующий бойфренд наследницы, модный эксперт Гоша Ростовщиков, тоже довольно быстро исчез с горизонта.