Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры

Едва родив, Лера Кудрявцева вышла из декрета. Популярная телеведущая улетела в Сочи на конкурс молодых исполнителей "Новая волна", оставив крохотную наследницу на нянь, которые по образованию – медсестры.

Лера Кудрявцева родила в 47 лет. По ее признанию, для нее это "немного стрессовая ситуация". Тем не менее она и ее молодой супруг, хоккеист Игорь Макаров, абсолютно счастливы. Если для ведущей дочь Мария стала вторым ребенком (от первого брака с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком у нее есть взрослый сын Жан. – Прим. ред.), то для Игоря девочка является первенцем.

Мария появилась на свет 13 августа, а уже 4 сентября Лера блистала на сцене в Сочи, на торжественной церемонии открытия 17-го Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Для этого события Кудрявцева выбрала роскошное декольтированное платье с блестками и перьями, которое подчеркнуло особенно пышные формы недавно родившей ведущей.

Кстати, блондинка пока ничего не делает, чтобы скинуть вес. "Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами", – рассказала Лера.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Сен 2018 в 2:04 PDT

Утянутая ведущая призналась, что вдали от дочери мучается чувством вины. Однако Кудрявцева обзавелась помощниками. "У нас есть няни – прекрасные, профессиональные. Их мы выбирали долго. Они по образованию медсестры, и у них есть хороший опыт работы именно с грудничками. Но самое главное – она у меня с папой, бабушкой и со всей артиллерией родственников! Так что я спокойна", – цитирует Леру Кудрявцеву Woman`s Day.