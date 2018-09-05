"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник

Ведущей церемонии открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, как прежде, стала Лера Кудрявцева. Ради работы она даже ненадолго оставила новорожденную дочь.



В семье ведущей "Секрета на миллион" и хоккеиста Игоря Макарова 13 августа случилось радостное событие – Лера Кудрявцева родила дочь Машу. В связи с этим Лера, как рассказали ее близкие, рассматривала возможность отказаться от участия в "Новой волне", ведь ребеночек мог появиться и позже поставленного срока.

"Все, к счастью, произошло вовремя. Поэтому молодая мама, которая является настоящим символом и музой проекта Игоря Крутого, решила все-таки прервать декретный отпуск. И это было не самое простое решение, ведь с малышкой ей придется расстаться на целую неделю", – сказали близкие Леры.

Из-за беременности Кудрявцева отказалась провести церемонию вручения наград канала МУЗ-ТВ в "Олимпийском" в июне этого года. Поэтому основатель премии – начальник Леры – Арман Давлетяров лично прилетел в Сочи, чтобы уговорить родившую звезду поскорее выйти из декретного отпуска.

"К нам приходят мешки писем с вопросом: "Скоро ли Кудрявцева вернется в эфир?" – рассказал корреспонденту Dni.Ru продюсер. – Вот и приехал я ее уговаривать. Причем приехал не с пустыми руками – помимо букета, купил для новорожденной доченьки Леры разную дизайнерскую одежду – платья, шапочки. Машенька будет самой модной, как и ее мама, девочкой!"

Как писали Dni.Ru, отказаться от любимой работы Кудрявцева не смогла даже ради дочки, которой нет еще и месяца. Маленькую Марию Лера оставила с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и няней, к которой, по признанию самой ведущей, все еще присматривается.

