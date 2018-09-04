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"В самом соку": Нагиев рассказал о своем превосходстве в постели

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ошарашил фолловеров неожиданным заявлением. Он признался, что очень хорош в постели.

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Нагиев опубликовал в Instagram снимок себя любимого и загадочную надпись, больше похожую на рекламный слоган. "Я действительно хорош в постели. Не писаюсь, места много не занимаю, одеяло не тяну (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.

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Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Пользователи Сети оценили юмор звезды. За несколько часов пост набрал более 160 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.

Фолловеры назвали Дмитрия гением, сокровищем и настоящим мужиком. "Я бы проверила ))", "Это хорошо, а то памперсы сейчас дорогие!", "Золото, а не мужик!", "Как из песни одинокий мужчина в самом соку,не пьет и не курит и спит на боку🤣🤣🤣", "Лысый, красивый,талантливый, )))", "Дмитрий Вы просто идеальный сосед по кровати!)))и не пинаетесь наверное!)", "а если еще и не сопите и не хрюкаете, велком ту ми :) теплее будет!" – шутили в ответ поклонники Нагиева.

Ранее о том, каков Нагиев в постели в одном из интервью рассказала телеведущая Лариса Гузеева. 30 лет назад у знаменитостей был страстный роман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий женат, не казался препятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала вместе напились в кафе и оказались в одной постели.

"Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго", – рассказала ведущая "Давай поженимся!" на камеру.

Автор: Руслана Алексеева4 сентября 2018, 21:26
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