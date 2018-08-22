Нагиев случайно показал скачущую на Галкине Барановскую

Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик. На нем Дмитрий Нагиев и коллеги собрались возле телецентра Останкино.

"День зарплаты радостное и редкое событие на канале. Сегодня нам понадобится больше психиатров", - написал артист в своим микроблоге. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). По тому, что происходит в кадре, можно понять, что телезвезды в полном восторге.

На видео попали многие известные ведущие. Это Валдис Пельш, Роза Сябитова, Лена Летучая, Дмитрий Шепелев и другие. Почти все они – с цветами и шариками.

Среди звезд экрана засветились и Максим Галкин с Юлией Барановской. Примечательно, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и телеведущая забралась мужу Пугачевой на плечо, где удобно устроилась и даже немного подпрыгивает от радости.

Пользователи соцсети прокомментировали увиденное. "Барановская больше всех радуется. На ручки просится от счастья", "Алла Борисовна сегодня Максу наваляет", "Галкин с кем там спалился?", "Похоже на последний звонок. Галкин на руках держит помолодевшую Пугачеву с колокольчиком))", "Аллочке Пугачевой не понравится", – отметили поклонники Нагиева.