Изможденная Джоли увела детей в лес

Голливудская актриса Анджелина Джоли провела национальный праздник США – День труда вместе с детьми. Звезда и ее отпрыски долго гуляли на природе.

Как сообщает издание Dailymail, Джоли вместе с четырьмя младшими наследниками выследили папарацци. Анджелина, ее дочери Шайло и Захара, а также близнецы Вивьен и Нокс занялись хайкингом: отправились на пешую прогулку по пересеченной местности. Они много часов бродили по местным лесам и полям.

Звездное семейство основательно подготовилось к путешествию. Они облачились в удобную спортивную форму, взяли головные уборы, солнцезащитные очки, вместительные рюкзаки и питьевую воду.

Следящие за Джоли репортеры отметили, что актриса была в хорошем настроении, однако ее внешний вид вызывал тревогу. Звезда казалась изможденной. У фанатов ее состояние вообще вызвало оторопь – они отметили, что из-за сильного истощения артистка кажется старше своего возраста. "Ноги-спички", – писали они под снимками в соцсетях.

Отметим, недавно стало известно, что артистка страдает от расстройства пищевого поведения. Мол, из-за стресса она потеряла аппетит. Сообщалось, что при росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов. Якобы артистка провела несколько дней в клинике, специализирующейся на психических расстройствах и будто бы пошла на поправку.

напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобы выбить опеку над детьми. Несмотря на то, что поначалу судьи были на стороне матери, Джоли своим поведением и болезненным внешним видом заставила их изменить свою позицию.

Отметим, что артистка все еще не оставляет попыток стать единоличным опекуном своих отпрысков. Она мечтает лишить Питта возможности как-либо участвовать в жизни их общих детей. Недавно артистка даже поменяла адвоката, она наняла известного в Голливуде юриста Саманту Блей Деджан, так как та имеет богатый опыт защиты интересов несовершеннолетних.