Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью
Знаменитость посетила Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, о чем рассказала поклонникам. "Зашла тут с подружками в музей... Наташа @ngoldenberg, вчера мой любимый халатик Дрис был лично для тебя))))! Выставка в Пушкинском гравюр Эдо отличная! Рекомендую) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Собчак на своей страничке в Instagram.
На фото девушки одеты в кимоно. Одежда Собчак же отличается от нарядов ее подруг. Сразу бросается в глаза чересчур открытое декольте, показывающее грудь, что для традиционного костюма японских женщин недопустимо.
Пользователям соцсети внешний вид звезды пришелся не по вкусу. "Подружки тематически оделись, У Ксюши промашка, стильная вы наша, могу предположить, что и в тапках, раз в халате", "Прикид так себе!" – посчитали фолловеры.
Кроме того, они раскритиковали прическу телеведущей. "Эти три пера можно очень быстро и эффективно уложить... Ну почему она этого не делает...", "Денег на шампунь не хватило?", "Наведите кто-нибудь порядок на ее голове!!!" – высказали свое мнение интернет-пользователи.
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