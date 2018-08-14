Пьяная Собчак задрала ноги после провала с платьем-скатертью

Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе. Правда, приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод с нарядом.

Во время средиземноморских каникул Ксения прогуливалась по маленькому итальянскому городку. В одном из уличных ресторанов телеведущая обнаружила скатерти такой же расцветки, как и ее платье, которое, судя по соцсетям модного бренда, стоит 45 тысяч рублей.

Звезда отнеслась к модному провалу с юмором. На глазах у ошарашенных посетителей она села за стол и уткнулась лицом в скатерть. Друзья Собчак сфотографировали ее, а после Ксения опубликовала снимок в Instagram. "Главное в этой жизни – найти своих и успокоиться!" – иронично отметила телеведущая в комментариях.

Видимо, Ксения все же огорчилась из-за фиаско с платьем, потому что решила запить горе несколькими бокалами белого вина на палубе фешенебельной яхты. И, как рассказала звезда, немного перебрала. В итоге Собчак устроила горячие танцы.

Облаченная в бикини и шелковый халатик, она живо крутила попой и задирала ноги на камеру, а после опубликовала получившийся ролик в Сети. "Алкоголь – это очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца – белое вино", - написала артистка.

"Сплошной позитив, классно двигаетесь 😁😙", "Собчак жжет!!!! Молодец 💪👍👍👍", "Попрыгунья-стрекоза", "Ксюша, ты точно не трусиха! С удовольствием даешь повод кому-то позлиться, а кому-то – повеселиться! Фонтан эмоций! Танцуй, малышка! Радуйся!", "Зажигалочка😊🔥🔥🔥", "Поэтому и не пью. Алкоголь делает из человека тень несуразицы", - отреагировали фолловеры на откровенную публикацию Ксении.