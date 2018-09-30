Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 сентября 2018 года
Сбежал с испытания: на съемках "Битвы экстрасенсов" произошел скандал
Съемки нового эпизода 19-го сезона "Битвы экстрасенсов" обернулись для одного из участников неудобным казусом. Тимофей Руденко попросил выключить свет, после чего попросту пропал.
Нашли экстрасенса в одной из дальних комнат. Он объяснил, что страдает клаустрофобией.
Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима
Жена Андрея Малахова вспомнила о том, как необычно прошло ее первое свидание с будущим мужем. Тогда он отправился вместе с ней в колонию строгого режима для съемок.
Сейчас в семье все отлично. Последние новости показывают, что Андрей Малахов счастлив в браке и наслаждается ролью отца.
Беременную Бледанс обвинили в пьянстве
Актрису Эвелину Бледанс заметили на открытии новой кондитерской Сергея Жукова "Любовь и сладости". При этом красотка, по словам очевидцев, налегала на алкоголь.
Сама актриса снимала происходящее на открытии для своей страницы в Instagram. Кадров с аперолем там не оказалось.
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
Иван Краско и его молодая жена наконец раскрыли подноготную их расставания. Известно, что пара распалась из-за отказа девушки рожать супругу детей. Стало известно, почему она приняла такое решение.
Девушка думает о том, что ее избранник может скоро умереть. Ей не хочется объяснять ребенку, где его отец.
Бузовой грозит срок за мошенничество
Обманутые блогеры собирают документы для передачи в суд. Они хотят привлечь Ольгу Бузову к уголовной ответственности за мошенничество.
Дело в том. что многие вложились в схему недобросовестных дельцов, которые использовали имя певицы для продвижения. Потерпевшие считают, что всем процессом руководила она.
Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года в разделе и специальных сюжетах!
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