Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья стали гостями программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1". Они рассказали о воспитании ребенка и о том ,как прошло их первое свидание.

Самый узнаваемый телеведущий России, кумир миллионов телезрительниц со всей страны Андрей Малахов продолжает наслаждаться радостями отцовства. Однако примерным семьянином он был не всегда. Так, раньше ведущий мог позвать свою избранницу на свидание в очень необычное место.

О первой романтической поездке с Андреем Малаховым в эфире программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" рассказала его жена Наталья. "Я была за городом у родителей. Звонит Андрей и говорит: "В 11 вечера встречаемся в центре зала на вокзале". Я приехала, он стоит с цветами", – вспомнила она.

Жена ведущего добавила, что это был первый и последний раз, когда он не опоздал на встречу с ней. Влюбленные успели сесть в поезд и только тогда Андрей Малахов объявил своей избраннице, что они отправляются в колонию строгого режима. Оказалось. что там ему необходимо было снять сюжет для своей программы. Наталья сумела сохранить спокойствие в столь необычной ситуации, что Андрей Малахов оценил по достоинству.

Сейчас пара воспитывает сына Александра. И несмотря на плотный график ведущий находит время, чтобы уделять ребенку внимание. Вставать ему приходится пораньше. "Я просыпаюсь около семи утра, и где-то до десяти есть время, чтобы общаться с сыном", – рассказал Малахов.

По признанию ведущего, у него с сыном уже появились свои особые утренние ритуалы. В частности, они вместе принимают душ. "Саша очень любит краны, все, что связано с водой, все блестящее", – рассказал Андрей Малахов. После этого отец с сыном отправляются на завтрак.

Кроме того, супруги большое внимание уделяют личному общению. "Сегодня всем некогда говорить. А мы с Наташей разговариваем. Когда люди разговаривают между собой, с детьми, это очень важно", – подчеркнул Андрей Малахов.