Бузовой грозит срок за мошенничество

Ведущая, певица, предпринимательница, дизайнер и просто красавица Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как ее имя было использовано в мошеннической схеме. Теперь обманутые блогеры надеются привлечь ее к уголовной ответственности.

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