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Шоу-бизнес

Сбежал с испытания: на съемках "Битвы экстрасенсов" произошел скандал

Тимофей Руденко. Фото: кадр из программы "Битва экстрасенсов"
На съемках 19-го сезона программы "Битва экстрасенсов" произошел скандал, когда один из участников пропал прямо во время испытания. Ясновидящий Тимофей Руденко попросил выключить везде свет, а затем оказался в одной из дальних комнат.
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Новый сезон "Битвы экстрасенсов" продолжает от серии к серии радовать зрителей необычными поворотами сюжета. Так, фаворит прошлых выпусков программы о сверхъестественном Тимофей Руденко крайне странно повел себя во время одного из испытаний.

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Сюжеты Битва экстрасенсов

Экстрасенсам было необходимо найти выход из двухэтажного помещения площадью в 2,5 тысячи квадратных метров. Мистик попросил заглушить все источники света, после чего его никто не мог найти. В конце-концов его удалось отыскать в одной из дальних комнат, где он сидел, закрыв голову руками.

Как оказалось, ясновидящий сбежал не по своей воле. "Извините, я не очень хорошо все помню. У меня клаустрофобия. Видимо, это повлияло. Я услышал какой-то голос, пошел за ним и все. Дальше открываю глаза – передо мной люди", – объяснил свой провал на съемках новой серии шоу "Битва экстрасенсов" Тимофей Руденко.

Впрочем, уже во время второго испытания ему удалось реабилитироваться. Экстрасенсам нужно было не только узнать, что изображено на картинах, которые они видели лишь оборотной стороной, но и рассказать, что объединяет изображения.

Тимофей Руденко сказал, что перед ним лежат фотографии людей, а объединяет их всех присутствие смерти. Он оказался прав. Все снимки – это так называемые кадры постмортем, на которых люди запечатлевали себя с умершими родственниками.

Напомним, в сентябре на канале ТНТ стартовал 19-й сезон программы "Битва экстрасенсов". После отборочных испытаний в конкурсе принимают участие 13 претендентов.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2018, 17:01
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