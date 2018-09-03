Кожевникова сбежала из "ВИА Гры" к молодому красавцу
Контракт с группой у Анастасии закончился 2 сентября. Кожевникова, по ее словам, уходит в сольное плавание. О своих планах 25-летняя певица рассказала на своей свадьбе – 24 августа Кожевникова сочеталась узами брака с бизнесменом Кириллом Снитковым.
"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я четко отбыла, поэтому хочу испытать свои силы сама", – заявила Анастасия. По словам певицы, пара решила даже отменить медовый месяц. "Мы будем работать надо мной", – сказала брюнетка из "ВИА Гры".
Группа "ВИА Гра" существует с 2000 года. За 18 лет сменилось несколько составов. В 2012-м продюсер Константин Меладзе объявил о распаде коллектива – он решил, что группа исчерпала себя. Однако в 2013 году был сформирован новый состав с привычным названием. Отбор участниц проходил в рамках реалити-шоу, в котором победили Эрика Герцег, Миша Романова и Настя Кожевникова.
Группа понесла первые потери в начале этого года. Коллектив покинула Миша Романова, заявив, что хочет сосредоточиться на личной жизни. На ее место в "ВИА Гру" пришла Ольга Меганская. Кто заменит Анастасию Кожевникову, пока не сообщается.
Новости: Кольцо на безымянном пальце! Анастасия Кожевникова из «Виа Гра» вышла замуж? #АнастасияКожевникова pic.twitter.com/PH3pgcMvk0— Krauser (@Krauser_ru) 12 января 2018 г.
Супруг Кожевниковой не просто полностью поддерживает инициативу Насти, но ради карьеры любимой жены согласился стать ее продюсером. Кирилл признается, что у него нет подобного опыта, однако он сделает все возможное. Супруг также опроверг домыслы о том, что уход его молодой жены из популярного коллектива связан с имиджем группы и с тем, что девушки зачастую выступают в откровенных нарядах. По словам Сниткова, между ним и Настей "есть доверие", передает "Вокруг ТВ".
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