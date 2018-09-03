Кожевникова сбежала из "ВИА Гры" к молодому красавцу

Группа "ВИА Гра" вновь меняет состав. На сей раз популярный коллектив покидает Анастасия Кожевникова – певица решила строить сольную карьеру.

Контракт с группой у Анастасии закончился 2 сентября. Кожевникова, по ее словам, уходит в сольное плавание. О своих планах 25-летняя певица рассказала на своей свадьбе – 24 августа Кожевникова сочеталась узами брака с бизнесменом Кириллом Снитковым.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я четко отбыла, поэтому хочу испытать свои силы сама", – заявила Анастасия. По словам певицы, пара решила даже отменить медовый месяц. "Мы будем работать надо мной", – сказала брюнетка из "ВИА Гры".

Группа "ВИА Гра" существует с 2000 года. За 18 лет сменилось несколько составов. В 2012-м продюсер Константин Меладзе объявил о распаде коллектива – он решил, что группа исчерпала себя. Однако в 2013 году был сформирован новый состав с привычным названием. Отбор участниц проходил в рамках реалити-шоу, в котором победили Эрика Герцег, Миша Романова и Настя Кожевникова.

Группа понесла первые потери в начале этого года. Коллектив покинула Миша Романова, заявив, что хочет сосредоточиться на личной жизни. На ее место в "ВИА Гру" пришла Ольга Меганская. Кто заменит Анастасию Кожевникову, пока не сообщается.

Супруг Кожевниковой не просто полностью поддерживает инициативу Насти, но ради карьеры любимой жены согласился стать ее продюсером. Кирилл признается, что у него нет подобного опыта, однако он сделает все возможное. Супруг также опроверг домыслы о том, что уход его молодой жены из популярного коллектива связан с имиджем группы и с тем, что девушки зачастую выступают в откровенных нарядах. По словам Сниткова, между ним и Настей "есть доверие", передает "Вокруг ТВ".