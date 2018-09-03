Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели

Неожиданная болезнь приковала к постели популярную певицу Ирину Аллегрову. "Императрице" отечественной сцены пришлось отменить концерты.

Праздник, посвященный Дню города в подмосковном Одинцово, прошел 2 сентября без Ирины Аллегровой. На фоне тревожных новостей о состоянии здоровья коллег артистки ее отсутствие взволновало поклонников.

Как выяснилось, певица действительно заболела. На вопросы журналистов артистка отвечала с трудом. "У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться к "Новой волне", – обрисовала ситуацию Аллегрова корреспонденту "Комсомольской правды".

Поклонники надеются увидеть известную артистку на песенном конкурсе в Сочи. "Новая волна" стартует 4 сентября. Выступления Ирины Аллегровой запланированы на 7, 8 и 9 числа.

Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил неприятное известие в соцсетях. "К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни – у певицы поднялась высокая температура", – написал он на своей странице в Instagram. Что именно случилось с певицей, он уточнять не стал.

Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи Сети отметили, что хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления.

Публикация от Вокруг ТВ (@vokrug_tv) 3 Сен 2018 в 1:51 PDT

Сама же Аллегрова во время одного из своих выступлений призналась, что годы берут свое. Она уже не может так бойко, как раньше, скакать между рядов и собирать охапки цветов от восторженных поклонников.

