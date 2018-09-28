Оскорбленный матом Газманов устроил массовую казнь

Олег Газманов с поклонниками не церемонится. Всех, кто оскорбляет певца или его родину в соцсетях, певец отправляет в бан.

Утро пятницы для Газманова началось с тонны негатива. Под его ранее размещенным постом в Instagram злопыхатели оставили множество едких и злобных комментариев. Артист не выдержал шквала ругательств и решился на виртуальную массовую казнь – он выявил всех хейтеров и заблокировал.

"Я сегодня утром ранним / Встал,размялся и ЗАБАНИЛ / Тех,кто злобно матерится / И за них же помолился... Почитал некоторые комментарии по поводу моей поездки в Лондон на бой ПОВЕТКИН -ДЖОШУА. Спасибо за море добрых слов и смайликов. И очень жаль тех, кто гонит тухлую волну раздражения– мол он не в России а в Лондоне. Зависть и злоба разрушает психику и добавляет энергии тем, против кого она направлена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отчитался перед другими интернет-пользователями артист.

После в комментариях Олег отметил, что так теперь будет со всеми, кто матерится, оскорбляет его страну и ушедших из жизни. "У меня тоже всякого г. И проблем Хватает. Но приумножать хочу только хорошее", – заметил исполнитель.

Примечательно, что меры, принятые Газмановым, оказались очень действенными. Под его последней публикацией сплошь хвалебные оды. "Какие верные слова,Олег Михайлович! Не перестаю задавать вопрос, зачем и почему люди такие злые и завистливые? Моя мамочка сказала первая в моей жизни слова,на каждый роток, не накинешь платок.Так и есть.Баньте этих злыдней!!! Не думают,что отвечать то придется.Когда ? А потом сами увидят,но вот жаль,что они же и не догадываются,за что им и почему!? Наш бесподобнейший,гордость России,талантливый Олег Газманов! Любим вас! Поем вместе с вами! Спасибо за ваш бешеный позитив! Всех Благ вашему дому! Счастлива ,что вы есть!!!" - написала звезде верная почитательница.