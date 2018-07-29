Газманов рассказал о тяжелой утрате
Заслуженный артист РФ, музыкант Семен Мильштейн скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил артист и ведущий Александр Олешко. Он отметил, что причиной смерти стала болезнь. Актер назвал музыканта талантливейшим трубачом. "Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Мы видели и радовались когда он работал", – написал он с Instagram. Олешко подчеркнул, что благодаря Мильштейну получил возможность петь с живым оркестром и учиться этому. Соболезнования выразил и певец Олег Газманов, который отметил горечь от утраты. "Как горько и неожиданно. Превосходный музыкант. Хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память", – написал он в соцсети.
Свою музыкальную карьеру Семен Мильштейн начал еще 30 лет назад, когда выступал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Много лет он проработал концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. В 1999 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России. С 2005 года стал руководителем и дирижером джаз-оркестра "Данс-ленд". Его неоднократно называли единственным в России трубачом профессионального уровня.
Умер Семён Мильштейн...... Прекрасный музыкант!!!! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра" Дэнс-лэнд"...... Мы все знали как мужественно он борется со своей болезнью.... Мы видели и радовались когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром,учиться этому. Благодаря Семёну и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам , которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно...... В последний раз , вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е.Б.Вахтангова, 13 декабря 2017года. Почему то именно на этот вечер пришёл мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее...... Царствие небесное Семён.... Спасибо тебе за всё хорошее что ты для меня сделал.....
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