Беременная Собчак мучается болями

Телеведущая пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Знаменитости даже пришлось обратиться к зарубежному медику.

Недавно стало известно, что Ксения ждет второго ребенка. Об этом сообщил официальный представитель звезды.

Громкое заявление было сделано после старта съемок нового проекта Ксении "Собчак слезам не верит". Тогда ходили слухи, что телеведущая была вынуждена признаться из-за того, что подросший живот уже невозможно спрятать под одеждой.

Менеджер Собчак не стал вдаваться в подробности, поэтому о самочувствии знаменитости не обмолвился. Однако сама Собчак рассказала в Сети, что мучается сильными болями. Оказывается у Ксении есть проблемы с позвоночником.

Она поведала своим подписчикам в Instagram, что долго ждала приезда знаменитого врача-остеопата Томаса. По словам знаменитости, уже после первого приема она почувствовала облегчение. "Скажу вам честно, это реально чудо. Если у вас как и у меня болит спина-вам к нему. ❤️ Вроде поглаживает-похлопывает, а встаешь-и Новый Человек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – написала Собчак.

Между тем на просторах Интернета не утихает дискуссия. Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересном положении – это пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении. Отметим, что сама звезда еще не разу не упоминала о своей второй беременности. Даже на ее фотографиях в соцсетях на живот пока нет и намека.