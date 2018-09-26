Нежности Аллегровой и Успенской взбудоражили народ

В Сети обнародовали провокационное фото певиц Ирины Аллегровой и Любови Успенской. Знаменитости выражают теплые чувства друг к другу.

На фанатской странице "шальной императрицы" российского шоу-бизнеса поклонники опубликовали архивный снимок со съемок музыкальной программы "Три аккорда" Первого канала. Скорее всего, кадр был сделан во время перерыва и не предназначался для широкого тиражирования. На фото Ирина и Любовь, сидя в креслах, тянутся друг к другу губами.

Отметим, что поклонники с восторгом приняли компрометирующий пост. Более пяти тысяч человек оставили отметки "Нравится" под публикацией. Многие фанаты Аллегровой рассказали о своей симпатии к Успенской.

"Люба и Ира , вы сногсшибательны и красивы! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ах Люба, Любонька. Целую тебя в губоньки..... Обожаемые мною девушки!!!😘", "Две мои любимые певицы. Слушаю только ваши песни, приятно видеть вас на одной фотографии 💗💗💗", "мои самые, самые... которые одна поддерживает меня своими песнями по жизни, а другую обожал мой покойный муж, спасибо Вам за отличный кадр😘", – не скупились на похвалу интернет-обыватели.

Примечательно, что были и те, кто отнесся к поцелую звезд с юмором. "Это у них от Брежнева наверное осталось😂😂😂", "Ядовитый поцелуй шоубизнеса", "Ирина только с Успенской целуются))) помню фото в молодые годы, точно так же)))) в губы", – шутили фолловеры.