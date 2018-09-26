Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 сентября 2018 года
Яббаров из "Дома-2" жестоко избил болтливую пассию
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров продолжает скандалить. Он затеял драку на проекте.
Досталось Рите Ларченко за то, что она раскрыла некоторые подробности личной жизни участника передачи. О состоянии девушки – в нашем материале.
Больную раком звезду российских сериалов сделали инвалидом
Ведущий и актер Эдуард Мацаберидзе долго пытается победить рак. О каждом этапе своей борьбы он рассказывает в Instagram.
Пока артист не может справиться с болезнью: его сделали инвалидом. Последние новости о здоровье звезды российских сериалов – в тексте Dni.Ru.
Известная актриса родила бывшему мужу Макеевой
Актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазкова рассказали о прибавлении в семействе. У пары появилась дочь.
Долго информацию о рождении ребенка они решили не скрывать. Фотография малыша – в нашей статье.
Аршавина ответила на дерзость Барановской
Крепкие высказывания Барановской наконец получили ответ. Жена Аршавина не могла оставить без внимания такую дерзость.
Похоже, скоро конфликт получит развитие. Последние новости серьезной ссоры в мире российского шоу-бизнеса на сегодня – в материале Dni.Ru.
Что стало с Наташей Королевой после ломки
45-летняя Наташа Королева решилась на откровенное интервью. Артистка рассказала о кризисе.
У певицы была настоящая ломка. Подробнее – в материале Dni.Ru.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 26 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Женщина поделилась своим несчастьем
Артистке понадобилась врачебная помощь
На певицу возвели напраслину
Артистка потрясла поклонников пикантным фото