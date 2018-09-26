Яббаров из "Дома-2" жестоко избил болтливую любовницу

Госпитализацией закончился очередной скандал на телестройке для экс-участницы Даши Осенковой. Девушка была приглашена на реалити-шоу, чтобы разоблачить Илью Яббарова, который тайно от возлюбленной Риты Ларченко провел с ней ночь.

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