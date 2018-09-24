Идеально сочетаемся: звезда "Дома-2" рассказала о жизни с миллионером-насильником

Экс-участница реалити-шоу Лера Фрост поделилась подробностями отношений с сыном влиятельного бизнесмена Александром Шарыго. Девушка утверждает, что счастлива с ним, как ни с кем другим прежде.

Лера и Александр вместе всего три месяца, но ожидания у Фрост очень серьезные. Влюбленные живут под одной крышей. Правда, о свадьбе и детях они пока не думают: наслаждаются каждым мигом, проведенным вместе.

Девушка призналась, что у них с Александром очень много общего. "Мы сошлись, как кусочки пазла. Прямо идеально сочетаемся во всем: от интересов до каких-то интимных моментов и чувства юмора… Порой мне кажется, что рядом с Сашей время теряется, что в сутках становится больше 24 часов, а мы все никак не можем наговориться", – цитирует звезду "Дома-2" StarHit.ru.

Влюбленные настолько доверяют друг другу и своим чувствам, что о ревности в их паре нет и речи. По словам Леры, им настолько хорошо вместе, что они не думают об отношениях на стороне.

У молодых людей множество планов. Фрост отметила, что они разрабатывают очень важный совместный проект, однако подробности девушка пока держит в секрете.

Что касается пластических операций, в которых не раз подозревали Фрост, Лера заверила, что никогда не прибегала к услугам хирургов. "Я полностью натуральна. Я когда-то поставила на зубы виниры, а также корректировала губы, но о последней процедуре пожалела и вернула так, как было", – заявила экс-участница телестройки.

Как писали Dni.Ru, Александр Шарыго приобрел скандальную славу после того, как его бывшая девушка Анна Лисовская в эфире телешоу обвинила сына влиятельного бизнесмена в рукоприкладстве и изнасиловании. Позже состоялся суд, и Александр провел несколько месяцев в тюрьме. Новую избранницу миллионера Леру Фрост сомнительная репутация парня не беспокоит – она считает, что его оговорили.