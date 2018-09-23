Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 сентября 2018 года

Знаменитости часто оказываются в центре общественного внимания и зачастую наружу всплывают не самые радужные факты из их биографии. Шокирующие слухи о знаменитостях, ужасающие признания и грязные подробности из личной жизни звезд российского шоу-бизнеса стали известны публике. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 сентября – в материале Dni.Ru.

"Это не настоящий человек": Бросивший ослепшую жену Збруев странно оправдался

Секс-символ СССР рассказал о том, почему не навещает свою первую жену. Некоторым оправдание актера показалось странным.

На Первом канале вышел документальный фильм "Три истории любви" о жизни Александра Збруева. Авторы картины не обошли стороной его первый брак. Валентина Малявина перенесла тяжелые испытания судьбой и потеряла зрения, однако актер не спешит навещать бывшую возлюбленную.

Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь

Ведущая удивила снимком в Сети. Перед подписчиками на своей странице в Instagram она предстала в замызганном костюме, с нечесаными волосами и сильно постаревшей.

Самые догадливые подписчики смекнули, что странный образ Леры Кудрявцевой – результат работы гримеров в рамках нового проекта. Однако некоторые комментаторы не смогли отойти от шока, увидев резко постаревшую ведущую.

Яковлева из "Иванушек" после смерти признали сумасшедшим

Вдова исполнителя пытается через суд доказать, что артист был в невменяемом состоянии, когда подписывал завещания. Ее имени в документе не оказалось.

Родные Олега Яковлева через суд пытаются отстоять доброе имя солиста "Иванушек". Также им предстоит выяснить, насколько реальна история о том, что Яковлев все же женился на своей избраннице.

Садальскому сильно досталось за разглашение интимной тайны Пугачевой

Скандал со Станиславом Садальским, который предположил страшный недуг и инсулиновую зависимость у Примадонны, продолжает набирать обороты. Актеру советуют не распространяться о личной жизни звезд.

Алла Пугачева не выглядит больной, поэтому многие не поверили Станиславу Садальскому, когда он выдвинул свои предположения. Теперь под угрозой находится его репутация.

Жена Добрынина призналась в изменах

Супруга Ирина, с которой композитор и певец Вячеслав Добрынин живет душа в душу с 1985 года, рассказала о сомнительном начале их романа. Возлюбленная музыканта была замужем, когда они впервые встретились, и под напором чувств решилась на измену.

Ирина Добрынина призналась, что не ждала от яркого романа за спиной у мужа большого продолжения, однако все закончилось разводом и долгой счастливой жизнью с любимым человеком. Об этой истории она рассказала в документальном фильме "Мир не прост, совсем не прост....".

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 23 сентября, читайте в разделе и специальных сюжетах.

