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Шоу-бизнес

Ольга Бузова внезапно исчезла после скандала

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Ольга Бузова выступила на ледовой арене "Трактор" в Челябинске 21 сентября. Шоу "Под звуки поцелуев" закончилось скандалом. Примечательно, что после этого звезда закрыла свой аккаунт в Instagram от посторонних.
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Шокирующую новость узнали поклонники певицы Ольги Бузовой, которые еще не успели подписаться на ее аккаунт в Instagram. Ведущая закрыла его от взглядов посторонних. Теперь следить за ее жизнью и наслаждаться свежими фотографиями смогут только подписчики. Отметим, на 23 сентября их число составляет 11,9 миллиона человек. Примечательно, что произошло это после скандала, случившегося в Челябинске.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на то, что поющая Бузова часто привлекает к себе негативное внимание злопыхателей, ее концерты проходят в крайне дружелюбной атмосфере. Однако последнее выступление певицы в Челябинске, где она представила программу "Под звуки поцелуев", выбилось из этого ряда. Своим поведением восходящая звезда российского шоу-бизнеса спровоцировала скандал.

Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram. Фото: instagram.com/buzova86

Так, посетители рассказывают, что проблемы начались еще до начала выступления Ольги Бузовой. Поклонникам пришлось ждать начала концерта около 45 минут после заявленного времени, передает URA.Ru. При этом многие места остались незанятыми. Посетители рассказывают, что певица выступала перед полупустым залом ледовой арены "Трактор". Отметим, ее вместимость составляет семь тысяч человек.

Кто-то с досадой заметил, что Ольга Бузова исполняет свои хиты под фонограмму. Однако настоящее разочарование ждало поклонников после концерта. Раздосадованные фанаты пожаловались, что звезда не вышла пообщаться с ними и не предоставила возможности вручить ей подарки – цветы, мягкие игрушки, портреты и другие поделки, которыми традиционно забрасывают певицу во время гастролей.

Учитывая демографический портрет поклонников творчества Ольги Бузовой, многие из оставшихся ни с чем фанатов – дети. Своим возмущением в Сети поделились мамы юных любителей музыки.

Однако некоторым зрителям все же удалось получить "доступ к телу" звезды. В частности, одна женщина призналась, что ее дочь сфотографировалась с Ольгой Бузовой. Кроме того, девушки-поклонницы вручили певице майку зоккейного клуба "Трактор", на чьей арене она выступала.

Автор: Геннадий Куприянов23 сентября 2018, 13:56
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