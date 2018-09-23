"Медицина бессильна": звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла причину страшной болезни

Участником 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ стал Георгий Малиновский, знакомый зрителям по 16-му сезону передачи. Маг рассказал о страшной болезни, от которой страдает, и раскрыл причины ее возникновения.

Новый сезон "Битвы экстрасенсов" обещает стать не менее ярким и запоминающимся, чем прошедшие. Тем более, что зрители будут видеть в том числе и знакомые лица.

Так, участие в съемках 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" принял Георгий Малиновский, который уже появлялся на экранах тремя сезонами ранее. Маг страдает от тяжелого заболевания – врачи диагностировали у него прогрессирующую дистрофию сетчатки глаза. И надежды на выздоровление у экстрасенса нет.

"На сегодняшний день мое заболевание неоперабельно и неизлечимо, увы. Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну", – цитирует StarHit Георгия Малиновского. "Медицина в моем случае бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, где врачи только разводили руками", – добавил маг.

Однако и на нетрадиционные методы борьбы с недугами Малиновский, кажется, не рассчитывает. По крайней мере, он уверен, что именно увлечение общением с потусторонними силами стало причиной страшной болезни. "На протяжении длительного времени я занимался черной магией. Она и дала побочный эффект", – признался он.

Маг добавил, что из-за болезни нуждается в уходе и заботе. О том, как недуг проявит себя в новом сезоне шоу "Битва экстрасенсов" и не помешает ли потеря зрения выполнять Георгию Малиновскому задания, покажет время. Обеспокоенные поклонники будут иметь возможность смотреть за самочувствием экстрасенса практически в режиме онлайн.