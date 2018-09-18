Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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"Проснись, стань человеком": Андрейченко послала знак вероломному сыну

Наталья Андрейченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Наталья Андрейченко попала в скандал, когда стало известно, что якобы сын Дмитрий увел с ее счета, по некоторой информации, миллион долларов. Тогда артистка обратилась в полицию. Вскоре мать и сын сумели выяснить отношения, а сейчас артистка утверждает, что поступила так, чтобы Дмитрий "стал человеком".
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Все началось с того, что три года назад со счета Натальи Андрейченко в одном из швейцарских банков пропала крупная сумма. Интересно, что доступ к нему имел только сын актрисы Дмитрий. Андрейченко, не стерпев вероломности наследника, обратилась в полицию, и в отношении Дмитрия возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Впрочем, затем дело закрыли, так как состава преступления не нашли.

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В настоящее время Наталья и Дмитрий снова общаются. "Все изумительно", – сообщила актриса. Андрейченко объяснила, как ей удалось восстановить отношения с сыном. "Умение прощать, понимать очень важно. Каждый человек может попасть впросак. Когда ты говоришь детям "так не делай", никто тебя не услышит. Значит, нужно предпринимать какие-то более серьезные шаги, чтобы остановить, чтобы человек не стал преступником. Это был поступок матери", – заключила Андрейченко.

Наталья объяснила, что заявление в полицию она написала, чтобы испугать сына. "Это был знак: мол, проснись, стань человеком. Зло рано или поздно будет наказано. За все придется нести ответственность. Ну а потом обязательно наступает всепрощение. Я вообще такой человек – плохое забываю", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Андрейченко убеждена, что все, что происходит в жизни, к лучшему. Актриса поделилась своей философией: "Судьба тебя куда-то ведет. Жизнь справедлива – будь ей благодарен. Если что-то не складывается, надо искать в себе причины".

По мнению актрисы, мысли материальны. "Это важно объяснить детям, научить контролировать свои мысли. Не дай бог, что-то негативное, плохое подумал – сразу нажимай клавишу "отмена". Все добро, что ты отправил в космос, вернется сторицей. Интуиция – это когда Бог с тобой разговаривает. Ум обязательно заведет не туда", – заявила Наталья Андрейченко.

Автор: Наталья Аряева18 сентября 2018, 10:14

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