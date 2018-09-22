Ургант впервые показал лицо дочери

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей младшей дочери Валерии. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а также заметили, что это первый раз, когда артист показал лицо трехлетней девочки.

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