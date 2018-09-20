Вскрылась связь Петросяна с женой известного футболиста

Известие о разводе известного футболиста Дениса Глушакова стало громом среди ясного неба. Жена Дарья сняла его в бане с любовницей, и теперь в бракоразводном процессе ее интересы представляет адвокат Сергей Жорин, который по совместительству защищает юмориста Евгения Петросяна.

История с футболистом "Спартака" Денисом Глушаковым стала достоянием общественности после того, как кто-то "слил" в Сеть видео, запечатлевшее спортсмена в бане с девушкой. Позднее адвокат Глушакова утверждала, что это была его подруга детства. Однако автор видео (предполагается, что снимала спортсмена его супруга), выразила сомнения в уровне социальной ответственности этой девушки, прямым текстом назвав ее проституткой.

Дарья заявила, что подала на развод с Денисом. Причиной, по ее словам, стали постоянные измены. В то же время юристы Глушакова объявили, что это футболист подал на развод с женой. Адвокаты утверждают, что причина – в изменах супруги.

Дарья решила дать откровенное интервью. Женщина призналась, что проблемы в отношениях с Денисом начались давно. Более того, все десять лет, что они были вместе, футболист якобы ей изменял. Дарья прощала мужа, потому что любила его. В августе супруги так поругались, что Денис даже избил Дарью.

"У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках. Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: "Вас избил муж?", но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его. Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И все это было только поводом", – убеждена Глушакова.

По словам Дарьи, Денис не только не извинился, но и отобрал у нее вещи, деньги, драгоценности, после чего перевел ей 100 тысяч рублей на детей. Теперь женщина ищет работу (по профессии она стоматолог-хирург) и старается поступать идеально, потому что убеждена: в ходе судебных разбирательств Денис воспользуется любой возможностью, чтобы отобрать детей. Более того, она боится, что он их попросту выкрадет.

Ни о каком примирении не может идти и речи. "Весь месяц он мне угрожал: "Я тебя убью", "Я тебя закажу", "Ты ничего не получишь". Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами", – цитирует Дарью Глушакову Mash. Интересно, что женщину в суде представляет адвокат Сергей Жорин. Он известен тем, что часто защищает отечественных знаменитостей. К примеру, сейчас его клиентом является юморист Евгений Петросян.