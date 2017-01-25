Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта

Поклонники реалити-шоу "Дом-2" недавно были взбудоражены информацией о гонорарах своих любимцев. По некоторым данным, зарплаты участников колеблются от 30 до 300 тысяч рублей в месяц. Корреспонденту Dni.Ru удалось узнать шокирующие факты о жизни звезд телестройки.

"На самом деле никаких зарплат поначалу на "Доме-2" не было, – рассказал изданию Dni.Ru источник, близкий к проекту. – Авторы передачи считали, что участники просто пиарятся, пока не выяснилось, что они стали буквально просить милостыню. Какие-то люди сообщили, что Степа, Рома (Степан Меньщиков, Роман Третьяков. – Прим. ред.) и другие попрошайничают на Старом Арбате: просят сигарет и говорят, мол, если дадите еще что-то, будем очень благодарны. Об этом узнало руководство, было решено платить участникам зарплату".

Топовые обитатели "Дома-2", по словам собеседника Dni.Ru, получали чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. "По стране это было в принципе неплохо, но для проекта, который был вообще становой тягой телеканала ТНТ, это были копейки, – продолжил источник. – Участники просто нищенствовали – плохо одевались, обувались. Они стремились получить какой-то бонус от проекта – тогда периодически проводились всякие розыгрыши, то пять тысяч долларов, то еще сколько-то".

Фото опубликовано Степан Меньщиков (@stepanmen) Янв 6 2017 в 5:56 PST

Спустя какое-то время основным участникам стали платить по пять тысяч долларов в месяц, отметил собеседник Dni.Ru. Однако снять деньги со счета, по его словам, можно было лишь раз в четыре месяца. В итоге звезды телестройки стали получать зарплату как все нормальные люди – ежемесячно.

"Самая большая зарплата в "Доме" во все времена – 170 тысяч рублей, – продолжил рассказчик. – Без налогов остается 150. Эту зарплату получают очень немногие, все остальные сидят на копейках. Мария Африкантова до того момента, как за нее попросил Андрей Чуев, получала 17 тысяч рублей в месяц. А как он попросил – стала получать 70".

Фото опубликовано M.Afrikantova (@marina_afrika) Янв 25 2017 в 12:07 PST

Популярность звезды на величину ее гонорара практически не влияет, уверен знакомый с ситуацией источник. "Ни от каких рейтингов ничего не зависит, потому что измерить рейтинг участника невозможно. Бывает, что человек получает небольшие деньги, но считает себя достойным большего, идет к боссу и просит прибавку", – пояснил он.

Впрочем, повышают зарплату далеко не всем. "Я помню, давным-давно, еще на старой поляне, Гобозов был в паре с такой Олей-блондинкой. И им все время обещали, что совсем скоро они будут получать приличную зарплату – вот еще пару сюжетов. В итоге сняли эти несколько программ, а потом выгнали их", – сообщил источник.

По его словам, самый большой заработок был у ведущей Ксении Собчак, которой платили около 17 тысяч долларов в месяц (на тот момент – почти 500 тысяч рублей). "Естественно, она не хотела их терять и до последнего держалась за проект. Именно из-за денег, а не из-за того, чтобы торчать в эфире", – заключил молодой человек.