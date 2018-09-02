Аллегрова заразилась опасной болезнью

Жители Одинцова Московской области узнали пренеприятнейшее известие – на концерте в честь дня города не выступит Ирина Аллегрова. У певицы поднялась температура.

"К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни – у певицы поднялась высокая температура", – написал на своей странице в Instagram глава Одинцовского района Андрей Иванов. Что именно случилось с певицей он уточнять не стал.

Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи Сети отметили, что многие хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления. "Будем рады снова видеть на сценах Одинцовского района", – заметил Андрей Иванов.

Публикация от Андрей Иванов (@ivanov_odincovo) 2 Сен 2018 в 3:17 PDT

Освободившееся место среди выступающих занял участник шоу "Главная сцена" и "Голос" Юрий Кононов. Также перед жителями подмосковного Одинцова выступят Анастасия Стоцкая, рэпер Джиган, а также танцор Евгений Папунаишвили.

Отметим, ранее на одном из своих выступлений Ирина Аллегрова призналась, что годы берут свое и она уже не может как раньше бойко скакать между рядов и собирать охапки цветов от восторженных поклонников, одновременно радуя их исполнением своих хитов. "Дайте отдышаться. Старость не радость!", – заметила она.

Переведя дух, Ирина отметила, что ей все равно, кто и что о ней подумает и именно из этого равнодушия к чужому мнению произрастает ее смелость. "Мой возраст и состояние души позволяют говорить все, что я хочу. Я не кричу с трибун, не хожу на ток-шоу. Не люблю вякать языком просто так. Вот такая я ненормальная", – заявила артистка.