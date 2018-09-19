Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином

Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишить спокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая Ирена Понарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин.

Жертвой сексуального агрессора Понарошку едва не стала 15 лет назад. И вот сейчас решила напомнить представительницам прекрасного пола, какие опасности их подстерегают в морях и в дельфинариях.

Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейне с дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". По словам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носят нижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило.

"Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", - поделилась впечатлениями ведущая.

Тем не менее, самец отсек предмет своего вожделения от группы других "самок человека" и повлек на дно. Его не смутил даже надетый на Ирене гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться - но все дело испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую ночь обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.

"А я была настроена на серьезные отношения, формат #oneNightStand меня не привлекал, поэтому поспешила выбраться из бассейна", – написала Понарошку в Instagram.

Телеведущая приходит к выводу, что дельфинарии – зло. "Дельфины должны жить на свободе и вести полноценную сексуальную жизнь с французскими туристами!", – заключила Ирена. Это намек на недавнюю историю, рассказанную французскими СМИ. У пляжа французской деревни Ландевеннек в Бретани появился дельфин по кличке Зафар. Он терся о лодки и не позволял купальщикам выйти на берег. А в один из дней набросился на женщину, которая плавала недалеко от берега. Местным властям пришлось запретить отдыхающим заходить в воду, пока Зафар плавает поблизости.