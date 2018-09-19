Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином

Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Что случилось с Верой Алентовой Эксклюзив Интервью

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
партнеры
Среда 19 сентября
Лента новостей
17:03
Названа причина крушения МиГ-31 под Нижним Новгородом
16:47
В ДТП под Волгоградом погибла семилетняя девочка (фото)
16:43
Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
16:22
Под Нижним Новгородом разбился самолет
16:22
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком
16:08
Американские самолеты приближаются к границам России
16:04
Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20
15:31
Крушение крана в Приморье попало на видео
15:10
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
14:51
На БКЛ запустят еще два тоннелепроходческих щита
14:20
Порнозвезда в шоке от секса с Трампом
13:58
В ночном клубе Екатеринбурга убили студента
13:41
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
13:38
В Москве завершается строительство платформы Ленинградская
13:35
Россиян травят вызывающей рак картошкой
13:29
Fairy выпустил средство для мытья посуды без красителей и добавок
13:22
В Башкирии в ДТП с фурой погибли двое детей
13:08
В горах Северной Осетии погиб иностранный турист
13:01
Порномодель продает грудь на аукционе
12:48
Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост
12:38
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
12:23
Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук
12:23
Под Москвой бизнесмена атаковала банда из 13 человек
12:23
Муж Королевой вцепился в пышную грудь звезды "Дома-2"
12:19
Какие привычки нас старят
11:46
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
11:42
"Что у него в трусах?": Гусев из "Дома-2" возбудил народ
11:33
Известный телеведущий умер после долгой болезни
11:31
Медведев поздравил избранных на высокие посты единороссов
11:24
В вологодской сауне погиб 26-летний мужчина
11:14
Джефф Монсон признался в любви к Виктору Цою
11:06
"Дима, вам тушенки хватило?": Нагиев рассказал о встрече с Путиным
11:04
14-летнему сыну Штурм стало плохо после допроса
10:50
На трассе в Башкирии иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
10:40
В Москве загорелась больница
10:26
Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна
10:22
Телеведущий в прямом эфире поиздевался над Ольгой Бузовой
10:19
Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду
10:04
Больная пассажирка посадила летевший в Москву лайнер в Тюмени
09:48
Крик души матери погибшего в Сирии военного
09:43
За что хотят посадить бизнесмена Сергея Вялкова
09:43
"Сразу стало очень страшно": знаменитый актер о смертельном диагнозе
09:39
Создатель сериала "Альф" умер при загадочных обстоятельствах
09:16
Опубликованы имена погибших в катастрофе Ил-20
09:12
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
09:07
Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
08:56
"Слишком много стресса": Гоген Солнцев впервые заговорил после "похорон" старушки-жены
08:37
"В голове все перевернулось": Дима Билан разбился в аварии
08:25
"Придется публично отдуваться": как в Израиле отреагировали на убийство 15 россиян
08:21
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
05:30
Ксения Собчак объявила о второй беременности
22:01
Экипаж Ил-20 видел свою смерть
22:00
Есть жертвы: новые данные о столкновении автобусов под Воронежем
21:48
Россиян напугали новой строкой в платежках ЖКХ
21:43
Жир с живота на попу: изуродованная операциями звезда "Дома-2" решилась на признание
21:39
В аварии под Воронежем пострадали 40 человек
21:28
Какая гадость: дочь Пугачевой спуталась с трансвеститами
21:18
Остались сутки: названа дата конца света
21:04
Жена показала Николая Носкова после новостей об инсульте
21:02
Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
20:58
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20
20:44
Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
20:40
Опубликовано трогательное послание Петросяна к любовнице
20:30
Распутиной отрезали нос и увеличили грудь
20:30
Шведы задумались о покупке мусора из России
20:15
Соловьев заткнул Киркорова за пояс
20:14
В Петербурге стерли легендарную надпись времен блокады
19:43
В Волгограде массово умирает рыба
19:23
В семье Гарика Харламова произошла трагедия
19:18
Какие штрафы заплатят депутаты Госдумы за прогулы
19:09
Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
19:03
"Дебил!": Нагиев проговорился о втором сыне
18:51
Джоли тайно выдали замуж за британского миллиардера
18:34
Бесноватые украинцы обрадовались гибели россиян в Сирии
18:18
Бузова вышла из себя из-за наглой измены
18:15
В Башкирии после ДТП перевернулся катафалк с гробом (фото)
18:11
Прикрывающая голую грудь Наталья Штурм прокомментировала скандал с экс-мужем
17:51
Под Волгоградом девятилетнюю девочку убило ударом тока
17:47
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
17:43
Украинец на моторной лодке протаранил танкер из России
17:37
Сбили русские: шокирующая версия катастрофы Ил-20
17:30
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
17:26
Пьяный водитель не получил ни царапины в жуткой аварии
16:58
Звезда "Дома-2" лишилась заработанных миллионов
16:52
Все звезды выступят на Реальной премии MusicBox-2018
16:52
Пьяный водитель сбил ребенка и ушел домой
16:51
Неожиданный метод борьбы с раком
16:40
В Москве пройдет ретроспектива фильмов "Эхо единорогов"
16:38
Нагиев при всех сорвал колготки с пьяной Гузеевой
16:31
Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
16:31
В Москве открылся первый грузинский винный бар
16:29
Россия нанесет удар по Израилю за сбитый самолет
16:16
Европа наплевала на данные России по МН17
16:14
Раскрыт секрет внезапной истерики Жириновского у Соловьева
16:09
Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" представляет программу "Чайковский-гала"
16:07
Авраама Руссо избили и похитили в центре Москвы
15:39
В Москве пообещали новую войну на Украине
15:28
Израильский ответ: самолет Ил-20 сбил Асад
15:11
Семчев соблазнил невесту сына прямо у него на глазах
14:59
В Омске нашли говядину с кишечной палочкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
Шоу-бизнес

Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином

Ирена Понарошку. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya/
Обвинения в сексуальных домогательствах теперь грозят лишить спокойствия и представителей животного мира. Известная телеведущая Ирена Понарошку вспомнила, как ее едва не изнасиловал дельфин. 
прочитано 1099 раз

Жертвой сексуального агрессора Понарошку едва не стала 15 лет назад. И вот сейчас решила напомнить представительницам прекрасного пола, какие опасности их подстерегают в морях и в дельфинариях.

ПО ТЕМЕ

Телеведущую Ирену Понарошку нашли с огромным животом в США

Ирена Понарошку не скучает после расставания с мужем

Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейне с дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". По словам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носят нижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило.

"Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", - поделилась впечатлениями ведущая.

Тем не менее, самец отсек предмет своего вожделения от группы других "самок человека" и повлек на дно. Его не смутил даже надетый на Ирене гидрокостюм. Звезда, по ее словам, уже готова была сдаться - но все дело испортил дрессировщик. Он объяснил Ирене, что любвеобильный самец каждую ночь обхаживает кого-то из доверчивых купальщиц.

"А я была настроена на серьезные отношения, формат #oneNightStand меня не привлекал, поэтому поспешила выбраться из бассейна", – написала Понарошку в Instagram.

Телеведущая приходит к выводу, что дельфинарии – зло. "Дельфины должны жить на свободе и вести полноценную сексуальную жизнь с французскими туристами!", – заключила Ирена. Это намек на недавнюю историю, рассказанную французскими СМИ. У пляжа французской деревни Ландевеннек в Бретани появился дельфин по кличке Зафар. Он терся о лодки и не позволял купальщикам выйти на берег. А в один из дней набросился на женщину, которая плавала недалеко от берега. Местным властям пришлось запретить отдыхающим заходить в воду, пока Зафар плавает поблизости.

Автор: Андрей Евлампиев19 сентября 2018, 16:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грязные фото звезд "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
Европа наплевала на данные России по МН17
Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)

Шоу-бизнес

Любовница Тимати ждет ребенка
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила о второй беременности

Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит"
Шоу-бизнес

Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС

Пианистка сияет от счастья
Шоу-бизнес

Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником

Развод юмористов обрастает скандальными подробностями
Шоу-бизнес

Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук

Певица прокомментировала мнение коллеги

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"
Маликов вывел в свет постаревшую жену
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Спорт

Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде

Регионы

Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru