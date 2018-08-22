Телеведущую Ирену Понарошку нашли с огромным животом в США

Телеведущая Ирена Понарошку, вероятно, ждет второго ребенка. Интересное положение звезды уже заметно окружающим.

Ирена уже много лет счастлива в браке с Александром Глуховым. У пары есть семилетний сын Серафим. Сейчас звездное семейство проживает в Лос-Анджелесе, поэтому телеведущая свободно гуляет по городу, не опасаясь внимания прессы.

Однако соотечественники, увидев Понарошку с огромным животом на одной из американских улиц, тут же сообщили об этом российским журналистам. По словам нашей землячки, изменения в фигуре звезды можно заметить невооруженным глазом.

"Сегодня с ней столкнулась в Лос-Анджелесе. Она глубоко беременна. Месяц 6,5-7, очень приличный круглый животик", – говорилось в сообщении анонимного источника пользователю Instagram под ником admin.anshlak.

К тому же в недавнем интервью Ирена внезапно затронула тему грудного вскармливания. Она рассказала о своей первой беременности. Во время вынашивания малыша телеведущая долго не могла выбрать, где будет рожать – в ванной своей квартиры, следуя веяниям моды, или под пристальным вниманием акушеров в медицинском учреждении.

Также, ожидая первенца, Понарошку планировала через месяц после появления сына на свет оторвать его от груди и выйти на работу. "Но как только родился Серафим, тараканы, ратовавшие за первозданность грудных мышц, куда-то малодушно разбе­жались. Я начала кормить и не могла остановиться в течение следующих полутора лет", – цитирует Ирену StarHit.