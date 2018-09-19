Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук
Все началось с того, что на официальной страничке в Instagram Юлия Ковальчук перечислила свои правила поведения в соцсети. Среди прочего она указала, что не будет обсуждать личную жизнь или осуждать кого-то. "Я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе – пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых. От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если уходят – посиди одна и подумай, что ты делала не так", – написала Юлия.
Пока многочисленные подписчики строили догадки, кого имела в виду популярная исполнительница, ее слова прокомментировала Виктория Дайнеко. Певица, не так давно оформившая развод с барабанщиком Дмитрием Клейманом, высказалась в своем аккаунте в той же соцсети. "Одна моя коллега сообщила, что от хороших женщин мужчины не уходят. ***** я плохая. 😂❤️🔥 Пофиг, пляшем", – отметила Дайнеко.
Подписчики неоднозначно высказались о ситуации. Многие сочли слова Ковальчук скрытым уколом. "Вика молодец!", "Почитала ее пост, фраза ни к чему не привязанная, на пустом месте, кого уж она хотела уколоть ей виднее. Она решила пофилосовствовать, чем-то там блеснуть, плохо получилось.)", "Странно , что кто-то пишет такую чушь. Н кто ни в чем в этой жизни не застрахован. И тот , кто супер самоуверен. Не знает , какие катаклизмы его ждут", "Вика, зачем слушаете всякую ерунду. А его отпустите и скажите спасибо, что ушел, это не ваш человек. А зачем жить с чужой половиной, как же вы встретите свою? Вы красивы, умны, талантливы, у вас все впереди (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение пользователи Сети.
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