"Это моя жизнь": скрытная Дайнеко ответила на вопрос о дочери

Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка от "разврата в соцсетях".

Не успела Виктория Дайнеко сообщить, что у нее появился новый возлюбленный, как тут же пошли слухи о расставании певицы с бойфрендом. Всему виной, видимо, некоторая скрытность звезды – по этой причине поклонникам приходится строить домыслы о личной жизни артистки.

Виктория решила внести ясность в ситуацию. Слухи, что она рассталась со своим избранником, появились после того, как Дайнеко была замечена в компании бывшего бойфренда Алексея Воробьева. Масла в огонь подлило и признание певицы в том, что у нее еще есть чувства к бывшему мужу.

Однако теперь артистка дала понять, что не расставалась со своим возлюбленным. В то же время Виктория отметила, что у нее с бойфрендом непростые отношения. "Я не навязываю свою привязанность людям, но достаточно четко даю о ней знать. Все всегда в руках мужчины", – заявила звезда.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 23 Июл 2018 в 12:30 PDT

Как напоминает издание "Телепрограмма", Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка Лидия. Бракоразводный процесс проходил непросто – бывшие супруги постоянно обменивались нелицеприятными комментариями.

Поклонники не оставляют певицу в покое, постоянно пытаясь узнать хоть что-то о ее дочери, которую Виктория не желает показывать подписчикам. Певица заявила, что вовсе не прячет наследницу, а просто пытается оградить от недоброжелателей. По словам Дайнеко, ее дочь – самостоятельная личность. Когда она захочет появиться в соцсетях, мама ей поможет. Однако пока артистка желает оградить ребенка от "царящего там разврата".