"Дебил!": Нагиев проговорился о втором сыне

Дмитрия Нагиева поймали на слове во время интервью. Журналист Юрий Дудь спросил у актера, сколько у него детей, после того как сам артист назвал сына Кирилла старшим.

"Я бы никогда не задал этот вопрос, если бы в процессе интервью вы не назвали Кирилла старшим сыном", – обращаясь к Дмитрию Нагиеву, объяснил ведущий Юрий Дудь. "Это я назвал, да? Дебил!" – со смешком сказал актер. Поняв, что проговорился, Дмитрий Нагиев объяснил, почему предпочитает не распространяться о личной жизни.

"Вы знаете, я не потому не говорю о своей личной жизни, просто я себе эту жизнь выбрал сам. Чего там выберут, я не знаю. Я не хочу", – коротко сказал Нагиев. Отметим, что о семье артиста доподлинно ничего неизвестно. Одно время актеру приписывали связь со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой, которой он протянул руку помощи во время ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Другие издания как-то сообщили о внебрачной дочери шоумена. Периодически СМИ уличают Нагиева в романах с разными женщинами, а пару лет назад журналисты утверждали, что он якобы живет на две семьи: в Москве и Санкт-Петербурге. Похоже, правду знает только сам Дмитрий.

Недавно в интервью он признался, что так много работает исключительно ради любимых людей. "Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: "Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?" Мне на такие слова наплевать", – сказал Нагиев, заставив репортеров подозревать, что у него точно есть дама сердца.