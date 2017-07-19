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У Андрейченко появился молодой ухажер

Наталья Андрейченко. Фото: GLOBAL LOOK press\Juliya Khanina
Наталья Андрейченко сблизилась с молодым дизайнером и художником Даниэлем Поэлем. по словам мужчины, у них особые отношения, они как половинки одного целого.
прочитано 1997 раз

Выходец из Ростова-на-Дону Даниэль Поэль (кстати, это его псевдоним) давно являлся поклонником Натальи Андрейченко. Он сам нашел актрису и предложил ей свои услуги – Поэль создает индивидуальные мандалы (обереги). Наталья согласилась. В ходе работы Даниэль много и подолгу общался с артисткой. А когда мандала была закончена, Андрейченко прилетела в Майами, где живет дизайнер.

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Наталья осталась в восторге от результата. Оберег весом в 20 килограммов (он сделан из полудрагоценных камней) актриса решила оставить в Майами, так как планирует организовать турне по стране. Однако на этом общение Андрейченко и Поэля не закончилось. "Наше общение с Наташей продолжается. Нас разделяет расстояние, но это нас ничуть не смущает. Недавно Наташа приезжала ко мне из Мексики на выставку и осталась у меня на три дня. Это были три счастливых дня! Редко бывает в жизни, когда находишь человека, с которым можно разговаривать до бесконечности. Вот мы с Наташей как раз нашли друг друга", – заявил Даниэль.

Дизайнер признался, что оказывает знаки внимания актрисе, и та их принимает. "Не загадываю на будущее. Но у нас с Наташей особые отношения... Плотская часть жизни важна – но люди духовные ценят в большой степени именно понимание. А мы как две половинки одного целого. И не пытаемся друг друга переделать, что очень важно", – цитирует дизайнера сайт "Комсомольская правда".

Поэль не женат. у него практически нет недостатков. "Крайне редко могу покурить. И пью кофе, а Наташа вообще его не пьет. Но она принимает меня со всеми недостатками. Я, так же как и Наташа, люблю уединение. Но сейчас у Андрейченко этот долгий период уединения закончился. А у меня продолжается. Всему свое время", – отметил Поэль.

Даниэль заявил, что у него нет финансовых проблем. "У меня все хорошо! Могу отметить, что именно меня, русского дизайнера, пригласила миллионерша Джесика Сигал, подруга Трампа, оформлять свой самый крутой дом в Америке. Это дом, который строят как мини-копию Версаляв Париже. Поэтому СМИ часто называют Джессику "королевой Версаля", – похвастался ухажер Андрейченко.

Автор: Наталья Аряева19 июля 2017, 10:56

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