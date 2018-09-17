"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности

Внучка прославленного актера Олега Стриженова – Александра вынуждена зарабатывать на жизнь очень экстравагантным способом. Женщина вынашивает чужих детей.

"Однажды у меня был опыт суррогатного материнства, но родители пропали, не заплатили деньги, а я еще была беременной. Сейчас я вынашиваю двойню для одной известной пары. Отец – актер, он знает, что я приду на передачу, и просил не оглашать его имени", – рассказала Стриженова в эфире программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ.

Также женщина рассказала, что она вместе с мужем и четырьмя детьми живут в съемном доме в Московской области. Зарплаты ее супруга хватает только на продукты. Александра сообщила, что две квартиры в центре Москвы, которые она получила после смерти матери – телеведущей Натальи Стриженовой, забрали черные риелторы.

По словам родственницы знаменитого актера, недавно она обратилась за помощью к своему дяде режиссеру Александру Стриженову. Она просила дать средства на приобретение жилья. "Он встретился со мной, дал денег. Я ему очень благодарна, сказала, что верну", – поведала внучка звезды.

Александра сообщила, что предложила родственнику возобновить общение. "А он ответил мне: "Я уже не в том возрасте, чтобы заводить друзей", – отметила внучка легендарного артиста.

Добавим, что Александр и Екатерина Стриженовы не раз говорили, что не желают общаться с женщиной. Всему виной ее образ жизни.

Как ранее сообщил режиссер, 15 лет назад та оскорбила его отца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна. "У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Я вам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка, и вскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались две квартиры на Новом Арбате в Москве", – заявил Стриженов. Женщина зарабатывает тем, что регулярно появляется на разных телешоу.