Запашный заговорил после страшной аварии
Эдгарду Запашному, в которого врезался таксист, пришлось несколько часов провести на трассе, разбираясь в деталях инцидента.
Пока неизвестно, в какую сумму был оценен ущерб участникам аварии. Однако укротитель тигров отметил, что его автомобиль стоит 5,5 миллиона рублей.
"Это ручная сборка, индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоить ремонт. Но машина сделана из углепластика, карбона – все это стоит дорого. У меня вся левая сторона помята, придется менять", – цитирует артиста StarHit. Главное, что Запашный не пострадал физически.
Напомним, сотрудники ДПС быстро приехали на место аварии. Но оформление заняло довольно много времени. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро. Пока неизвестно, будет ли Эдгард Запашный подавать на виновника аварии в суд.
Поклонники морально поддержали дрессировщика, отметив, что московские таксисты часто не соблюдают правила дорожного движения. Они посоветовали артисту обязательно добиться возмещения материального ущерба.
Ранее Запашный поделился с подписчиками в Instagram несколькими видео с аварии. При этом укротитель рассказал, что в него, а затем еще в одну иномарку влетел водитель такси.
В театре Пушкина рассказали о судьбе актрисы
Откровенное интервью отца певицы
Поп-король оказался в центре скандала
Девушка поссорилась с сокамерницами