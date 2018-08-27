"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме

Российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле об ее отказе выступать в Крыму. По его мнению, оправдания певицы – попытка сохранить лицо после скандала.



Запашный убежден в том, что в данный момент Вайкуле хочет "выйти сухой из воды", пишет Ura.ru. По его словам, заявление исполнительницы о том, что власти Латвии запрещают гражданам посещать Крым, не соответствует действительности. "Никакого закона, регламентирующего перемещение граждан на российский полуостров в стране нет", – отметил дрессировщик.

Представитель знаменитой цирковой династии добавил, что Вайкуле сможет достойно выйти из ситуации лишь в одном случае – если даст в Крыму концерт, сообщает Пятый канал. "Она взрослый человек, и, чтобы бросать такие фразы, она должна знать закон. А такого закона не существует в Евросоюзе. Мне кажется, что Лайма лицемерит", – резюмировал Запашный.

Более того, заявления Вайкуле прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. По его мнению, заявление Вайкуле – хороший знак для европейских артистов повернуться лицом к крымской публике, передает РИА ФАН.

Эксперт напомнил, что чиновники из Германии и Францими регулярно посещают полуостров с различными миссиями. "Группа Scooter выступала в Крыму, актер Сами Насери заглядывал, режиссер и музыкант Эмир Кустурица наведывался. Пусть и Лайма станет послом доброй воли", – резюмировал он.

Ранее Лайма Вайкуле твердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.